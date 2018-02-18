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18 февраля 2018
Главные новости 
19:33  18 февраля 2018 2

Стерлигов раскритиковал клубнику из совхоза Грудинина и пообещал вырастить свою за 8,5 тысяч рублей

Клубника и вишня. Екатеринбург, ягоды, клубника
Бизнесмен собирается выращивать клубнику «для народа»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Предприниматель Герман Стерлигов раскритиковал клубнику, которая выращивается в «Совхозе имени Ленина», принадлежащем кандидату в президенты Павлу Грудинину. Бизнесмен пообещал, что тоже будет выращивать эти ягоды «для народа».

«Попробовал клубнику Грудинина… Тьфу! Крашеное пальмовое масло! Посему разбиваем с сыновьями пару грядок для выращивания натуральной клубнички! Для народа! По 8500 рублей за килограмм!» — написал Стерлигов в своем Twitter.

Стоимость ягод шокировала комментаторов. Многие решили, что это шутка, другие искренне возмутились. «Ничего не треснет за такую цену?», «Ты её на Марсе собрался выращивать по таким ценам для народа?», «Совсем старый поехал… По 10 000 надо!», «Можно будет пенсии выдавать клубникой Стерлигова, по кг в руки, кому-то может и больше», пишут комментаторы.

Скандально известный предприниматель Герман Стерлигов прославился после того, как повесил на своем магазине «Хлеб и соль» в Перми табличку с нецензурной лексикой в адрес геев и запретил им входить в помещение. После скандала магазин закрылся. Это произошло после того, как местная прокуратура потребовала снять с него скандальную табличку.

Добавим, что магазины Стерлигова славятся очень высокими ценами на продукты. Литр молока здесь стоит 500 рублей, кг масла — 2400 рублей, а кг меда — 1600 рублей. Стоимость буханки хлеба здесь начинается с 750 рублей. Бизнесмен заявляет, что это объясняется высоким качеством его продукции.

Виктор Жуков
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