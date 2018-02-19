Официальной причиной крушения вертолета Ми-8 на Ямале назвали вину экипажа. Но эти данные еще придется перепроверить — родственники пилотов не согласились с выводами экспертизы. Об этом ТАСС сообщили в уральском управлении СК РФ.
«Родственники не согласны, что виноваты (пилоты — прим. ред.). Пилоты погибли, в случае несогласия родственников мы будем предъявлять обвинения в судебном порядке и суд будет ставить точку», — заявил руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Путинцев.
Как ранее писало «URA.RU», 21 октября 2016 года на Ямале, в районе поселка Уренгой, вертолет с вахтовиками авиакомпании «Скол» совершил жесткую посадку. На борту находилось 22 человека.19 в результате ЧП погибли, в том числе трое членов экипажа. По заключению летно-технической экспертизы, инцидент произошел по вине пилотов. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что причиной катастрофы стала потеря экипажем пространственной ориентировки при вынужденной посадке вертолета в условиях дефицита топлива и плохой видимости.