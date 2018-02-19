На Южном Урале уволился директор интерната, где насиловали детей

В прокуратуре Челябинской области началась проверка школы-интерната, где правоохранительные органы возбудили уголовное дело по фактам сексуального насилия над детьми. Уже выявлены грубые нарушения в обеспечении безопасных условий содержания несовершеннолетних. Как стало известно «URA.RU», директор интерната уволен.
В правительстве области была создана рабочая группа по выявлению причин случившегося. Школа-интернат — муниципальная, учредителем является администрация района. Для защиты интересов потерпевших территория, где произошли ЧП, не называется. В школе-интернате воспитываются и обучаются дети с задержкой развития. На место выезжала межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Выяснилось, что на территорию свободно могли попадать посторонние взрослые. Забор вокруг интерната не был закрыт, дирекция ничего не делала, чтобы восстановить ограждение. Контроль за воспитанниками, самовольно покидающими школу, не велся. «Все это создавало условия для совершения преступлений в отношении детей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры области. «Директор уже уволен, весь педсостав отстранен от работы. Разбираются и с главой района, у которого все это творилось под носом, — рассказали „URA.RU“ источники в межведомственной комиссии. — Будут очень серьезные кадровые решения в районной администрации».
О насилии в отношении несовершеннолетних стало известно, когда несколько мальчишек рассказали о том, что творилось в интернате, своим приемным матерям, взявшим их на воспитание. По словам ребят, воспитатели сами отдавали детей чужим мужчинам якобы на прогулку. Приемные родители подали заявления в полицию. В следственном управлении СК РФ по региону сообщают о семи потерпевших мальчиках в возрасте до 14 лет. Задержан первый подозреваемый, 51-летний местный житель.