{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,34
Динамика за 2 недели
Евро 69,90
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
18 февраля 2018
17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
19:52  19 февраля 2018 0

Омбудсмен Кузнецова приедет в Челябинскую область из-за насилия над детьми в интернате

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Анна Кузнецова приедет в Челябинскую областьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова планирует визит в Челябинскую область в связи с информацией о насилии над детьми в местной школе-интернате. Точная дата приезда детского омбудсмена пока неизвестна.

По информации «URA.RU», скандально известной школе-интернату грозит расформирование, а местное управление образования ждут кадровые перестановки. Ранее стало известно об увольнении директора интерната, где обучаются дети с задержкой развития, и о возбуждении уголовного дела по факту сексуального насилия над ними. Прокуратура Челябинской области проводит проверку учреждения.

Напомним, о насилии над детьми в школе-интернате на южном Урале стало известно после того, как об этом своим приемным матерям рассказали три ее бывших воспитанника. По их словам, воспитатели отдавали детей посторонним мужчинам якобы на прогулку, а те совершали над ними действия сексуального характера. Сообщается о семи потерпевших мальчиках в возрасте до 14 лет. Уже задержан первый подозреваемый, которым оказался 51-летний местный житель. О вопиющих случаях насилия в школе стало известно еще две недели назад, однако комментировать ситуацию в официальных органах стали только сейчас, когда информация стала широко освещаться в СМИ.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров