Омбудсмен Кузнецова приедет в Челябинскую область из-за насилия над детьми в интернате

19:52 19 февраля 2018 0

Анна Кузнецова приедет в Челябинскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова планирует визит в Челябинскую область в связи с информацией о насилии над детьми в местной школе-интернате. Точная дата приезда детского омбудсмена пока неизвестна.

По информации «URA.RU», скандально известной школе-интернату грозит расформирование, а местное управление образования ждут кадровые перестановки. Ранее стало известно об увольнении директора интерната, где обучаются дети с задержкой развития, и о возбуждении уголовного дела по факту сексуального насилия над ними. Прокуратура Челябинской области проводит проверку учреждения.

Напомним, о насилии над детьми в школе-интернате на южном Урале стало известно после того, как об этом своим приемным матерям рассказали три ее бывших воспитанника. По их словам, воспитатели отдавали детей посторонним мужчинам якобы на прогулку, а те совершали над ними действия сексуального характера. Сообщается о семи потерпевших мальчиках в возрасте до 14 лет. Уже задержан первый подозреваемый, которым оказался 51-летний местный житель. О вопиющих случаях насилия в школе стало известно еще две недели назад, однако комментировать ситуацию в официальных органах стали только сейчас, когда информация стала широко освещаться в СМИ.