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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:22  19 февраля 2018 6

Жители Крыма пожаловались на коррупцию в регионе

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Полуостров беспокоят коррупция и безработицаФото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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«Болевой точкой» Крыма остается коррупция, треть жителей полуострова считают ее уровень высоким. К такому выводу пришел глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По данным ВЦИОМ, около трети крымчан полагают, что уровень коррупции на полуострове остается высоким и даже растет. При этом четверть жителей полуострова (26%) затруднилась оценить ее уровень в регионе, а оставшиеся (примерно 43%) полагают, что коррупция постепенно снижается или остается на низком уровне. «Баланс позитивный, но пока видим, что коррупция остается болевой точкой», — подчеркнул Федоров в беседе с РИА «Новости».

В то же время, по словам главы ВЦИОМ, 82% крымчан своей жизнью довольны. Острыми проблемами жители полуострова называют низкий уровень зарплат и пенсий, а также уменьшение числа рабочих мест. Согласно исследованиям холдинга «Ромир», 60% россиян назвали коррупцию, безработицу и бедность самыми острыми проблемами 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей».

16 марта 2014 года на референдуме в Крыму 90% местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Киев не оставляет надежд вернуть себе полуостров. Сделать это предлагается силовым путем. «Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — заявил на днях депутат Верховной Рады Юрий Береза.

Наталья Михалева
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