На Украине предложили силовой вариант возвращения Крыма и Донбасса

01:47 14 февраля 2018 3

На Украине не исключают захват Крыма и Донбасса Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина сможет вернуть Крым и Донбасс под свой контроль исключительно силовым путем, добавив, что «время России заканчивается».

«Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — заявил парламентарий телеканалу «112 Украина». Также Береза подчеркнул, что ВСУ является одной из самых «способных армий Европы».

Ранее глава Генштаба Украины генерал Виктор Муженко выступил с заявлением о том, что украинская армия не намерена нападать на Россию. В то же время 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Это дало право президенту использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время под предлогом «защиты суверенитета страны», напоминает RT. Кроме того, в тексте Россию окрестили страной-агрессором, а минские соглашения больше не считают приоритетными для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.