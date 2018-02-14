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14 февраля 2018
13 февраля 2018
01:47  14 февраля 2018 3

На Украине предложили силовой вариант возвращения Крыма и Донбасса

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, войска, крым, солдаты, военные, украина
На Украине не исключают захват Крыма и ДонбассаФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина сможет вернуть Крым и Донбасс под свой контроль исключительно силовым путем, добавив, что «время России заканчивается».

«Только украинская армия, украинский солдат способны вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов не будет», — заявил парламентарий телеканалу «112 Украина». Также Береза подчеркнул, что ВСУ является одной из самых «способных армий Европы».

Ранее глава Генштаба Украины генерал Виктор Муженко выступил с заявлением о том, что украинская армия не намерена нападать на Россию. В то же время 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Это дало право президенту использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время под предлогом «защиты суверенитета страны», напоминает RT. Кроме того, в тексте Россию окрестили страной-агрессором, а минские соглашения больше не считают приоритетными для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Сергей Демин
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