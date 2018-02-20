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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:42  20 февраля 2018 0

Галкин закрыл страничку в Instagram из-за скандала с новым шоу. ФОТО

Новый проект юмориста стал самым неоднозначным на «Первом канале»Фото: Максим Галкин, Instagram

Максим Галкин возможность комментировать одну из фотогорафий на своей страничке в Instagram для посторонних после того, как его аккаунт превратился в настоящее поле битвы между поклонниками и противниками шоу «Звезды под гипнозом», которое юморист ведет на «Первом канале».

«Возможность комментирования и чтения других комментариев могут видеть все, кто не под гипнозом. Всем остальным кажется, что здесь комментирование закрыто», — подписал свой пост Галкин, объясняя свой шаг тем, что не хочет, чтобы зрители его шоу «поубивали друг друга».

Друзья артиста говорят, что Галкин сейчас на гастролях и поэтому был вынужден закрыть аккаунт для посторонних — у него просто нет возможности следить за тем, что пишут в комментариях.

Шоу «Звезды под гипнозом» вызвало как шквал критики, так и массу похвал. Критиками выступили в основном коллеги телеведущего. Резидент Comedy Club Гарик Харламов позволил себе даже нецензурную брань. «Я не знаю, каким образом там оказался Максим Галкин и все участники, и как так вышло, что подобный продукт вообще появился на экранах. Судя по рейтингу, под гипнозом не только звезды, но и зрители страны. Я просто *****», — приводят «Дни.ру» высказывание Харламова.

«Звезды под гипнозом» уже назвали одним из самых противоречивых проектов сезона на «Первом канале». Несмотря на возмущенные отзывы, программа стала лучшим шоу прошлой недели и оставила позади «Пусть говорят», «Голос. Дети» и «Воскресное «Время».

Наталья Володина
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