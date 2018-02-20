12:17 20 февраля 2018 10

Чтобы не травмировать носорога Бонни и других артистов, «Жираф шоу» спасается бегством из Екатеринбурга Фото: circus-ekaterinburg.ru

Находящиеся с гастролями в Екатеринбургском цирке артисты и животные программы «Жираф шоу — гиганты Африки» срочно готовятся к отъезду. Они хотят покинуть Екатеринбург до взрыва башни, который теперь назначен на начало марта. Артисты опасаются за жизнь своих питомцев.

«Эвакуировать животных на время взрыва мы не сможем — это проблематично. Сами понимаете, ведь у нас они такие большие — носорог, жираф, львы, тигры и так далее. Если мы не успеем уехать, то разделим судьбу наших подопечных. Мы будем рядом с животными, станем разговаривать с ними, чтобы они не чувствовали себя одиноко, не испугались от внезапного грохота. Ведь их реакция на этот шум, взрывную волну непредсказуема. Они даже салютов пугаются, хотя они работают на арене и приспособлены к шумовым эффектам», — рассказала «URA.RU» Инна Забелкина, дрессировщица жирафа Багиры из программы «Гиганты Африки».

Артисты опасаются за подопечных и потому, что задняя стена цирка, которая выходит прямо на башню, находится в полуразрушенном состоянии. Дрессировщики боятся, что, если стена не выдержит взрывной волны и рухнет, их просто засыплет обломками.

Труппа выступает в Екатеринбурге с 3 февраля, были планы продлить гастроли и в марте, но теперь это вряд ли осуществится.

«Мы постараемся уехать 28 февраля. Нам передали, что взрыв 23 февраля отменили, но назначили новую дату — в первую неделю марта, ориентировочно седьмого числа», — добавила Инна Забелкина.

Об угрозе, которую взрыв несет цирковым животным, говорит и Николай Марков, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии охотничьих животных ИЭРиЖ УрО РАН.

«Взрыв башни, несомненно, станет большим стрессом для животных, и неизвестно, как они отреагируют на это. Вероятнее всего, как и любое живое существо, — услышав грохот, они попытаются убежать. Чтобы избежать травмирования животных и людей, прежде всего необходимо, чтобы в момент взрыва животные были заперты в своих вольерах», — поясняет Николай Марков. Психика цирковых животных более стрессоустойчива, тем не менее, грохот взрыва может вызвать панику. Такое крупное животное, например, как трехтонный носорог, может попытаться разломать вольер. В этом случае могут пострадать и люди.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что уничтожение башни назначено на утро 23 февраля. Однако из-за того, что многие горожане выступили против взрыва башни, из Кремля поступило распоряжение перенести взрыв на неопределенный срок. Это необходимо, чтобы не вызвать социальной напряженности в Екатеринбурге накануне президентских выборов. Ранее петицию с подписями в защиту башни горожане направили президенту Владимиру Путину. Известный российский блогер и фотограф Илья Варламов также выступил в защиту самого известного недостроя Свердловской области.