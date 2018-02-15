{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
10:57  15 февраля 2018 21

Путину передадут подписи в защиту недостроенной башни в Екатеринбурге. ФОТО

Недостроенная телевышка. Екатеринбург, долгострой, телевышка, охрана, телебашня, екатеринбург, недостроенная башня
Тем временем ликвидаторы готовят башню к взрывуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
все новости сюжета

Екатеринбуржцы собрали подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину в защиту телебашни, которую собираются снести утром 23 февраля. Группа екатеринбургских архитекторов передаст копию обращения и подписные листы в приемную президента в УрФО, а оригиналы отправит в приемную президента в Москве. Об этом сообщили «URA.RU» в городском совете по сохранению и реконструкции екатеринбургской телебашни.

В обращении к президенту екатеринбуржцы написали: «Просим вас сохранить легендарную телебашню Екатеринбурга, исполнить тем самым мечту нашего земляка, первого президента России Б. Н. Ельцина, и, поскольку такие уникальные объекты не строятся в мире уже десятки лет, мы можем сделать этот проект достоянием Российской Федерации». В своей петиции уральцы назвали башню легендой Екатеринбурга и сравнили ее со знаменитыми телевышками Парижа, Монреаля, Берлина, Сингапура и Москвы.

Инициаторы сноса башни собираются построить на ее месте хоккейный стадион для команды «Автомобилист», а также офисное здание. Защитники башни утверждают, что ее отсутствие изуродует сложившийся облик центра города. Они требуют достроить объект, который станет туристической достопримечательностью.

1/2
Фото: Александр Лукманов

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров