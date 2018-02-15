10:57 15 февраля 2018 21

Тем временем ликвидаторы готовят башню к взрыву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы собрали подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину в защиту телебашни, которую собираются снести утром 23 февраля. Группа екатеринбургских архитекторов передаст копию обращения и подписные листы в приемную президента в УрФО, а оригиналы отправит в приемную президента в Москве. Об этом сообщили «URA.RU» в городском совете по сохранению и реконструкции екатеринбургской телебашни.

В обращении к президенту екатеринбуржцы написали: «Просим вас сохранить легендарную телебашню Екатеринбурга, исполнить тем самым мечту нашего земляка, первого президента России Б. Н. Ельцина, и, поскольку такие уникальные объекты не строятся в мире уже десятки лет, мы можем сделать этот проект достоянием Российской Федерации». В своей петиции уральцы назвали башню легендой Екатеринбурга и сравнили ее со знаменитыми телевышками Парижа, Монреаля, Берлина, Сингапура и Москвы.

Инициаторы сноса башни собираются построить на ее месте хоккейный стадион для команды «Автомобилист», а также офисное здание. Защитники башни утверждают, что ее отсутствие изуродует сложившийся облик центра города. Они требуют достроить объект, который станет туристической достопримечательностью.