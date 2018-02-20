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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:33  20 февраля 2018 24

США наращивают военную мощь в Черном море для будущей атаки

Американские эсминцы, военный корабль, нью йорк, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
Американские эсминцы вошли в акваторию Черного моряФото: depositphotos.com © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Увеличение присутствия в Черном море Военно-морских сил США — это ответ на наращивание российских сил в регионе. Такой вывод делает CNN, ссылаясь на собственные военные источники.

По словам источника, Вашингтон принял решение направить два эсминца, чтобы «военное присутствие Соединенных Штатов в Черном море стало новой нормой для России». Источники в Пентагоне утверждают, что российская сторона стала более чувствительна к нахождению в Черном море американских сил, так как опасается перевеса военного преимущества в сторону США, пишет RT.

В Совете Федерации отреагировали на действия Штатов, назвав заявления американской стороны о «наращивании сил РФ» «прямой ложью». Таким образом ВМС США пытаются отвлечь внимание от собственных маневров, передает «Экономика сегодня».

Ранее два американских эсминца «Карни» и «Росс» вошли в акваторию Черного моря, напоминает «Федеральное агентство новостей». Тогда американские военные заявили, напоминает «URA.RU», что маневры не являются ответом на какие-либо действия других стран и лишь поддерживают «операционное присутствие».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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