США наращивают военную мощь в Черном море для будущей атаки

Увеличение присутствия в Черном море Военно-морских сил США — это ответ на наращивание российских сил в регионе. Такой вывод делает CNN, ссылаясь на собственные военные источники.
По словам источника, Вашингтон принял решение направить два эсминца, чтобы «военное присутствие Соединенных Штатов в Черном море стало новой нормой для России». Источники в Пентагоне утверждают, что российская сторона стала более чувствительна к нахождению в Черном море американских сил, так как опасается перевеса военного преимущества в сторону США, пишет RT.
В Совете Федерации отреагировали на действия Штатов, назвав заявления американской стороны о «наращивании сил РФ» «прямой ложью». Таким образом ВМС США пытаются отвлечь внимание от собственных маневров, передает «Экономика сегодня».
Ранее два американских эсминца «Карни» и «Росс» вошли в акваторию Черного моря, напоминает «Федеральное агентство новостей». Тогда американские военные заявили, напоминает «URA.RU», что маневры не являются ответом на какие-либо действия других стран и лишь поддерживают «операционное присутствие».