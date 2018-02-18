США наращивают военное присутствие в Черном море

07:33 18 февраля 2018 0

Американские корабли «поддерживают операционное присутствие в регионе» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 17 февраля, ракетный эсминец ВМС США «Карни» вошел в Черное море. Это уже второй американский военный корабль, прошедший через Босфор. Ранее пролив пересек эсминец «Росс», который в апреле прошлого года отметился ударом по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс.

В пресс-службе 6-го флота ВМС США заявили, что заход их кораблей в Черное море «совершается в рамках графика, который позволяет поддерживать операционное присутствие в регионе», сообщает Nation News. Военные подчеркнули, что маневры не являются ответом на какие-либо действия других стран.

В прошлый раз одновременно два корабля ВМС США присутствовали в Черном море год назад. Тогда это было связано с их участием в американо-украинских военных учениях Sea Breeze, напоминает телеканал 360.