Тюменский депутат обвинил чиновников в проведении «тайного» собрания по переименованию улиц

Власти Тюмени засекретили предварительное заседание комиссии по топонимике, где будет рассмотрена инициатива возвращения исторических названий городским улицам. Об этом заявил автор инициативы, депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша. Чиновники опровергли информацию о секретности заседания, однако подтвердили: Ракшу туда не позвали.
Как рассказал корреспонденту «URA.RU» Игорь Ракша, он направлял письмо в городскую комиссию по топонимике с просьбой уведомить его о дате заседания. На встрече должны были рассмотреть предложение депутата о возвращении исторических названий улицам Хохрякова и Коммунистической — Ракша просит вернуть им названия Успенская и Большая Монастырская. «Мне сказали, что завтра проводится закрытое предварительное заседание комиссии, — сообщил Ракша. — Дело в том, что настоящее обсуждение вопросов происходит именно на предварительном заседании, потом уже только голосование. А они хотят все кулуарно решить. Почему этот важный для жителей Тюмени вопрос решается кулуарно?».
В повестке дня предварительного заседания — три вопроса, и два из них посвящены инициативе Ракши, сообщил корреспонденту «URA.RU» член комиссии по топонимике, автор всероссийской акции «Бессмертный полк» Геннадий Иванов. «Это рабочая группа, предварительное совещание, это еще не сама комиссия, — пояснили в департаменте земельных отношений и градостроительства. — Там не будет вынесено решение, просто обсудят какие-то нюансы, технические и уточняющие вопросы».
Ракша еще в начале января обратился к главе администрации Тюмени Александру Моору. Депутат составил список из 43 улиц, которым, по его мнению, следует вернуть исторические названия.