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Главные новости Курганской области
13:12  20 февраля 2018 27

Педагогам, бунтующим в Зауралье, добавят к компенсациям по 240 рублей

20 февраля педагоги вышли на пикет в КурганеФото: Татьяна Жаткина
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Курганские бюджетники протестуют против отмены льгот
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Со второго квартала 2018 года компенсации за коммунальные услуги учителям, проживающим в сельской местности Зауралья, вырастут на 20% — с 1200 до 1440 рублей. Задачу повысить выплаты поставил перед региональным департаментом образования и науки губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для исполнения поручения в ведомстве уже подготовили законопроект о внесении изменений в закон Курганской области, предусматривающий выплату учителям компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.

Стопроцентную оплату коммунальных услуг учителям Зауралья заменили на ежемесячную компенсацию с 1 сентября 2017 года. Нововведение спровоцировало протесты со стороны педагогов. Глава регионального минобра Герман Хмелев в интервью нашему агентству предложил недовольным обращаться за помощью в органы соцзащиты или в суд. Сегодня, 20 февраля, зауральские педагоги-пенсионеры провели пикет против отмены льгот у кинотеатра «Россия» в Кургане. «URA.RU» следит за развитием событий.

Вера Чернышева
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