Педагогам, бунтующим в Зауралье, добавят к компенсациям по 240 рублей

Со второго квартала 2018 года компенсации за коммунальные услуги учителям, проживающим в сельской местности Зауралья, вырастут на 20% — с 1200 до 1440 рублей. Задачу повысить выплаты поставил перед региональным департаментом образования и науки губернатор Курганской области Алексей Кокорин.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для исполнения поручения в ведомстве уже подготовили законопроект о внесении изменений в закон Курганской области, предусматривающий выплату учителям компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения.
Стопроцентную оплату коммунальных услуг учителям Зауралья заменили на ежемесячную компенсацию с 1 сентября 2017 года. Нововведение спровоцировало протесты со стороны педагогов. Глава регионального минобра Герман Хмелев в интервью нашему агентству предложил недовольным обращаться за помощью в органы соцзащиты или в суд. Сегодня, 20 февраля, зауральские педагоги-пенсионеры провели пикет против отмены льгот у кинотеатра «Россия» в Кургане. «URA.RU» следит за развитием событий.