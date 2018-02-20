Певец Филипп Киркоров, находясь в Новом Уренгое, снял видео в поддержку Максима Галкина и шоу «Звезды под гипнозом». Король отечественной эстрады заявил, что смотрит все выпуски передачи и сам практикует методы внушения.
Стоя в вестибюле гостиницы, рядом с плавающим шаром, артист делал вид, что вращает его с помощью силы магии. «Все под гипнозом, шарик под гипнозом. Звезда под гипнозом. Уренгой под гипнозом. Макс [Галкин], передаю эстафету тебе. Берите меня в шоу, я тоже умею делать чудеса», — повторял Киркоров.
Как пишут «Дни.ру», видео стало ответом на выпад юмориста Гарика Харламова, который на своей странице в Instagram заявил, что не понимает, как передача «Звезды под гипнозом» вышла на ТВ и почему Галкин согласился ее вести.
«Я просто охренел… Что дальше? Передача „Звезды под кайфом“? „Звезды на Луне“, „Звезды в плену“, „Звезды какают“?» — высказался юморист.