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Главные новости Курганской области
14:02  20 февраля 2018 5

«Невидимый» снег оставил без денег коммунальные службы Кургана

Уборка города от снега Курган, дорожная техника
Некоторые работники переключились на подготовку к лету, чтобы не бездельничатьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганские предприятия «Астра-М» и «СДП», которые занимаются уборкой снега с улиц, понесли убытки из-за малоснежной зимы. Об этом говорится в ответе городской администрации на запрос корреспондента «URA.RU».

В письме сообщается, что значительное снижение доходов отмечается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим части сотрудников МУП «Астра-М» пришлось уйти в отпуска. На муниципальном предприятии «СДП» провели оптимизацию рабочего процесса — специалисты сейчас задействованы в подготовке к весенне-летнему периоду. «Сокращение штата работников на предприятиях МУП „Астра-М“ и МУП „СДП“ не планируется», — подчеркивается в ответе мэрии.

Жители Кургана не единожды возмущались, что коммунальная техника чистит «невидимый» снег, отрабатывая контракты. В администрации при этом заявили, что в дни без снегопадов уборщики счищают с дороги изморозь и иней, опадающие с деревьев. По данным сайта госзакупок, на зимние работы по уборке курганских улиц в 2018 году из бюджета выделили 116 млн рублей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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