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Главные новости Челябинской области
15:00  20 февраля 2018 4

Посланники Кузнецовой проведут на Южном Урале закрытое совещание с силовиками

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Кузнецова отправит своих представителей на Южный УралФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, которая собиралась приехать в Челябинскую область вечером 20 февраля, вместо себя отправит на Южный Урал своих представителей. Визит связан с информацией о насилии над детьми в местной школе-интернате.

По информации «URA.RU», планируется провести закрытое совещание с руководителями социальных учреждений для детей с круглосуточным пребыванием и главами правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. «Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области», — пояснила Кузнецова. Не исключается, что к проверке привлекут независимых психологов, которые оценят состояние пострадавших детей.

Бывшие воспитанники интерната на Южном Урале рассказали своим приемным матерям подробности о жизни в учреждении. По их словам, воспитатели отдавали детей посторонним мужчинам якобы на прогулку, а те совершали над ними действия сексуального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело, уже задержан один подозреваемый, напоминает «URA.RU». Помимо прочего, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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