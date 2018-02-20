Посланники Кузнецовой проведут на Южном Урале закрытое совещание с силовиками

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, которая собиралась приехать в Челябинскую область вечером 20 февраля, вместо себя отправит на Южный Урал своих представителей. Визит связан с информацией о насилии над детьми в местной школе-интернате.
По информации «URA.RU», планируется провести закрытое совещание с руководителями социальных учреждений для детей с круглосуточным пребыванием и главами правоохранительных органов, сообщается на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. «Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области», — пояснила Кузнецова. Не исключается, что к проверке привлекут независимых психологов, которые оценят состояние пострадавших детей.
Бывшие воспитанники интерната на Южном Урале рассказали своим приемным матерям подробности о жизни в учреждении. По их словам, воспитатели отдавали детей посторонним мужчинам якобы на прогулку, а те совершали над ними действия сексуального характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело, уже задержан один подозреваемый, напоминает «URA.RU». Помимо прочего, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.