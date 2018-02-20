Силовики задержали челябинских анархистов, атаковавших ФСБ

Три жителя Челябинска, входящих в группу анархистов «Народная воля», задержаны по статье 213 УК РФ (хулиганство) в ночь на 20 февраля. Об этом «URA.RU» сообщили источники в полиции области. В ГУ МВД по Челябинской области комментарии обещали дать позже.
Задержанные подозреваются в причастности к инциденту, произошедшему в ночь на 15 февраля в Челябинске. Перед зданием УФСБ по региону был развернут баннер «ФСБ — главный террорист». Соответствующая запись появилась в паблике «Народная свобода» во «ВКонтакте». Как заявили авторы в аннотации к ролику, их акция — это знак солидарности с «репрессируемыми по всей стране анархистами». На территорию перед УФСБ была брошена дымовая шашка.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Сейчас задержанные находятся в ИВС. В пресс-службе УФСБ эту информацию подтверждают, но не комментируют. «URA.RU» также стало известно, что поисками и задержанием нарушителей занимались ФСБ и полиция.