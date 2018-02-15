Анархисты атаковали челябинское управление ФСБ. ВИДЕО

16:13 15 февраля 2018 1

Здание челябинских чекистов ночью атаковали анархисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: группа «Народная Самооборона» в «ВКонтакте»

В Челябинске на ограде перед зданием регионального управления ФСБ неизвестные развернули баннер со словами «ФСБ — главный террорист», сняли плакат на видео и выложили запись в паблике «Народная свобода» во «ВКонтакте». Как заявили авторы в аннотации к ролику, их акция — это знак солидарности с «репрессируемыми по всей стране анархистами».

«На территорию была заброшена дымовая шашка», — добавили авторы видео.

На сайте «Народная оборона» и в одноименной группе говорится, что анархисты по всей стране проводят акцию солидарности с задержанными в Пензе и «подвергшимися пыткам и репрессиям» единомышленниками. Следом за челябинским роликом появилось аналогичное видео из Подмосковья.

В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области сообщили, что в курсе произошедшего, но от официальных комментариев отказались.

На сайте «Народной самообороны» указано, что организация имеет представительства в Москве, Челябинске и Тюмени. «URA.RU» направил запрос в организацию с просьбой прокомментировать акцию на Южном Урале, однако на момент подготовки новости ответ не пришел.