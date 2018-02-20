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Главные новости Югры
18:45  20 февраля 2018 3

«Они внедрились даже к нам». Грудинин стал причиной раскола в главной молодежной организации ХМАО

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, грудинин павел, болдырев юрий
В Югре новый скандал из-за Грудинина, и снова с молодежью. В этот раз раскол произошел в РМСФото: Анна Майорова © URA.RU

В «Работающей молодежи Сибири» (считается самой многочисленной молодежной организацией Югры) начался масштабный внутренний конфликт из-за предстоящих выборов президента. Об этом «URA.RU» рассказал источник в РМС.

По словам инсайдера, причиной раскола стало онлайн-голосование за кандидатов, которое провели в одном из пабликов РМС. Общественники хотели выяснить, кого поддерживают члены организации, но столкнулись с нашествием ботов — больше половины проголосовавших за кандидата от КПРФ Павла Грудинина не из ХМАО, многим из них, если верить данным соцсети, нет и 18 лет, а страницы созданы в лучшем случае в декабре 2017 года.

Конфликт между членами РМС начался, когда об этом факте некоторые активисты заявили в комментариях под опросом. Часть общественников выступила в защиту Грудинина, из-за чего их и обвинили в накрутке голосов. «За Грудинина выступают недавно вступившие в РМС активисты. Это как минимум подозрительно. Мы стараемся сейчас избегать политики после скандалов с „Совестью“ (организация, прославившаяся массовыми драками с кавказцами — прим. ред.), но идет активная агитация. Возможно, сторонников кандидата от КПРФ будут исключать, чтобы избежать обвинений в оппозиционности. Но этот вопрос пока обсуждается, лишние конфликты сейчас не нужны», — отметил источник в «Работающей молодежи Сибири».

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Информацию о расколе агентству подтвердил один из активистов движения, известный своими просталинскими взглядами Денис Ханьжин. «Мы к таким голосовалкам серьезно не относимся, это больше информация для собственных нужд организации. Мы же не центр социологических исследований. Но из-за накруток за Грудинина произошел раскол. Мы привыкли, что нас считают оппозицией. Но уверовавшие в „коммуниста Грудинина“ слишком активны, и они внедрились даже к нам», — рассказал активист. В пресс-службе РМС не ответили на звонки корреспондентов агентства.

«Работающая молодежь Сибири», в которой состоит большинство активных молодых жителей крупнейших городов Югры, считается родственной организацией более скандально известной «Совести». Лидеры РМС даже принимали участие в акциях протеста «Совести», активисты которой составляют ядро горкома КПРФ в Сургуте. Как ранее сообщало «URA.RU», выдвижение Грудинина на выборы уже привело к расколу в региональном отделении. В частности, появлялась информация, что «Совесть» не поддерживает кандидата от КПРФ и якобы даже намеревалась саботировать предвыборную агитацию. К слову, в Сургуте активная кампания в поддержку Грудинина так и не началась.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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