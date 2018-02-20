20:08 20 февраля 2018 0

Доброхоты обещали «кандидату против всех» не лоббировать через нее свои интересы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ксения Собчак, баллотирующаяся в президенты России, 20 февраля на пресс-конференции в Москве назвала некоторых спонсоров своей избирательной кампании, передает корреспондент «URA.RU». В их числе, по ее словам, есть как частные лица, так и компании. При этом часть из них предпочла сделать свое участие непубличным.

Среди названных: издатель журнала Forbes Александр Федотов, издатель российской версии американского журнала Inс. Владимир Палихат, известный своей поддержкой «Новой газеты» совладелец Yota Devices Сергей Адоньев и петербургский бизнесмен Александр Росляков.

Ради договоренности с последним, подчеркнула Собчак, ей пришлось совершить небезызвестную поездку на Бали. В соцсети и СМИ тогда утекла информация, что Ксения якобы проводила для олигарха корпоратив. «Спонсор, ради которого пришлось полететь на Бали и вытерпеть ушат неприятного вещества — Александр Росляков, предприниматель, филантроп, телевизионный проект телеканала „Пятница“ про добрые дела миллионеров», — пояснила Ксения.

Также в числе «публичных» спонсоров кандидата против всех оказались девелопер и совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов с супругой Яной. А экс-замдиректора Федеральной службы налоговой полиции Анатолий Цыбулевский в этом вопросе не стал дожидаться просьбы о помощи, а проявил личную инициативу.