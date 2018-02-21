В Росавиации озвучили новую версию крушения Ан-148

03:37 21 февраля 2018 0

В самолете могла не сработать сигнализация, предупреждающая об отключенном обогреве датчиков Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС

Возможной причиной крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье могла стать проблемы с сигнализацией, которая должна была сработать из-за отключенного обогрева приемников полного давления. Об этом журналистам рассказал источник в Росавиации.

«Основная загадка сейчас, почему пилоты не обращали внимания на сигнализацию о том, что не работают обогреватели. А там есть три лампочки прямо перед носом у них. И еще есть звуковая сигнализация. И вот сейчас главный вопрос: либо они забыли включить обогрев и не обратили внимания на сигнализацию — но это очень странно, либо сигнализация по каким-то причинам не сработала», — рассказал «МК» пожелавший остаться неназванным собеседник из Росавиации.

В поддержку версии неполадок с сигнализацией говорят несогласованные действия экипажа: один опускал нос лайнера вниз, чтобы набрать скорость, другой продолжал управлять самолетов в прежнем режиме. «Это значит, они не понимали, что происходит. То есть сигнализация, скорее всего, не сработала», добавил источник.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля спустя шесть минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 71 человек, выживших нет. 18 февраля, как напоминает RT, пожарно-спасательные подразделения завершили поисковые работы на месте авиакатастрофы.