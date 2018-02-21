05:54 21 февраля 2018 0

53Т6М «Нудоль» успешно прошла испытания на полигоне Сары-Шаган в Казахстане Фото: скрин видео запуска новой ракеты

В 2018 году Минобороны модернизирует систему ПРО Москвы и поставит на опытно-боевое дежурство сверхскоростные и сверхманевренные противоракеты 53Т6М «Нудоль». Разработка способна перехватывать в ближнем космосе и стратосфере ядерные боеголовки, гиперзвуковые летательные аппараты, а также уничтожать спутники.

Принцип работы «Нудоль», как рассказал «Известиям» главред интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев, заключается в том, чтобы рассчитать траекторию полета атакующей боеголовки и выпустить в нужную точку ракету-перехватчик.

«53Т6 стоят на вооружении с 90-х годов, и их гарантийный срок годности скоро истечет. Кроме того, точность современной электроники и наведения перехватчиков позволяет использовать вместо ядерной обычную боевую часть, а это важно в случае применения над густонаселенным районом. Если удалось создать самонаводящуюся боевую часть, тогда ракета сможет уничтожать новейшие маневрирующие ядерные боеголовки», — отметил эксперт, добавив, что «Нудоль» является «последним рубежом обороны».

Как подчеркнул собеседник, разработка не способна сбить ракету на начальном этапе полета, хотя вполне при этом может быть использована для уничтожения спутника, «но в очень небольшом секторе над Москвой и на низких орбитах».

В конце ноября 2017 года, как напоминает RT, Министерство обороны опубликовало на youtube-канале видео испытания новой ракеты ПРО. Запуск был проведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.