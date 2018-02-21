Экс-сенатор Ямала с братом на тележках вывезли из банка 4,5 млрд рублей

07:32 21 февраля 2018 0

Бизнесмены ночью забирали доллары и евро из «Промсвязьбанка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В последние дни 2017 года совладельцы санируемого «Промсвязьбанка» Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний — экс-сенатор от Ямала) вывели из банка валюту, эквивалентную 4,5 млрд рублей, сообщили СМИ. Предприниматели называют информацию полным бредом, а источники считают, что часть средств была переведена в другую структуру бизнесменов — в банк «Возрождение».

«Коммерсант» отмечает, что деньги были выведены в наличной форме. Информацию подтвердили три источника, один из которых указал, что доллары и евро вывозили на тележках в ночь на 28-е или 29-е декабря. К «Возрождению» у Центробанка претензий не было, поэтому вопросов к операции быть не должно, но экспертов удивила сумма.

Ананьевы являются мажоритарными (с управляющим пакетом) акционерами банка «Возрождение». ЦБ потребовал от них сократить долю до 10%, так как собственники санируемых банков не могут управлять другими кредитными организациями.

Ранее сообщалось, что сенатор Сулейман Керимов договорился с братьями Ананьевыми о покупке акций «Возрождения». Как уточняло агентство Reuters, реального движения денежных средств может не произойти, так как Ананьевы являются должниками перед структурами Керимова. Сам олигарх находится под следствием во Франции. Свой арест в Ницце он назвал провокацией, напоминает «Русская планета».