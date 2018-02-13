Экс-сенатор от Ямала перехватил 20% акций «Промсвязьбанка» у ЦБ

10:45 13 февраля 2018 2

Кто виноват, выясняет суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Промсвязьбанк» (под управлением временной администрации) подал иск в суд на бывших акционеров Алексея и Дмитрия Ананьевых и их структуру «Промсвязькапитал». Братья увеличили долю в банке до 70%, что не понравилось истцам. Сделку требуют признать ничтожной, хотя неизвестно, как без ведома «Промсвязьбанка» Ананьевы получили акции.

О том, что банкиры Алексей и Дмитрий Ананьевы (последний — экс-сенатор от Ямала) увеличили долю в «Промсвязьбанке» до 70,5%, говорится в опубликованных банком документах. До этого братья владели 50,03% акций банка. Как полагают «Ведомости», к ним могла перейти доля от негосударственных пенсионных фондов (они имели 20% акций). Эти фонды («Будущее», «Сафмар» и «Доверие») продали свои доли «Промсвязьбанку» незадолго до начала санации. Отмечается, что за долю НПФ банк заплатил 16,5 млрд рублей.

В квартальном отчете истец указывает реестродержателем «РДЦ Паритет». Организация отказалась дать комментарий. Не стали комментировать иск и в ЦБ. «Промсвязьбанк» в иске к Ананьевым требует признать сделку по приобретению акций ничтожной. Возможно, банк отказался брать долю НПФ на баланс, чем воспользовались бывшие владельцы. Представитель братьев в суде Александр Ванеев тоже не стал отвечать на вопросы.

Ранее сообщалось, что Ананьевы не вошли в список кандидатов в совет директоров банка «Возрождение». В числе потенциальных акционеров назывались НПФ «Благосостояние» и банк ВТБ.