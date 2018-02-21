07:47 21 февраля 2018 0

Прием одной-двух капсул не оказывает на человека никакого действия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для того, чтобы допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной, достаточно было лишь одного миллиграмма милдроната, рассказал журналистам создатель мельдония, член Латвийской академии наук Иварс Калвиньш. По его словам, препарат можно было даже не подсыпать в воду или пищу, а просто провести пальцем с кристалликом по стакану.

«Достаточно мизерной доли милдроната, чтобы потом обнаружить его в крови или в моче, — сказал Кальвинш МК. — К тому же не обязательно подсыпать, достаточно было взять на палец кристаллик и провести пальцем по стакану, из которого Крушельницкий потом мог бы выпить воды. И все. Положительная допинг-проба обеспечена».

Специалист заметил, что если речь идет об употреблении одной или двух капсул препарата, это количество не имеет фармакологического эффекта и не оказывает на человека никакого действия.

Жена Александра Крушельницкого заявила РИА «Новости», что попадание мельдония в организм керлингиста по ошибке исключено. «Такого, что болит голова, перепутал, что-то съел, такого быть просто не может. У нас есть доктор, если мы себя плохо чувствуем, идем к нему. Мы не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, следим за бутылками», — сказала керлингистка.

Ранее антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда зарегистрировало дело против Крушельницкого. У спортсмена в обеих пробах нашли следы мельдония. Концентрация веществ в пробе говорит об однократном приеме препарата. В России уже приступили к разработке сценариев защиты спортсмена. Один из них предусматривает версию, что кто-то умышленно подсыпал Крушельницкому мельдоний, сообщало «URA.RU».