14:28 21 февраля 2018 11

Суд вынес приговор в июле 2017 года. Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Резонансная тюменская история «дворника-педофила» дойдет до президента России Владимира Путина. Тюменка Оксана Елишева заявила о том, что намерена начать голодовку у стен администрации главы государства в Москве. Корреспонденту «URA.RU» женщина сообщила о том, что вместе с ней в столицу с акцией протеста отправится группа горожан, чьи родственники также пострадали от пыток в полиции.

Оксана Елишева собирает подписи под петицией в защиту местного дворника Алика Кучашева, незаконно, по ее мнению, осужденного за педофилию. Петиция появилась на ресурсе change.org. Женщина пишет, что после пыток в полиции ее гражданского супруга добивают в колонии, и называет обидчиков «узаконенными бандитами в форме».

«К нему применялись насилие и пытки со стороны правоохранительных органов и следствия, — говорится в петиции. — Это происходило и происходит не только с ним, но и с другими людьми на улице Тульской, 3 (там находится ОРЧ УМВД по Тюменской области, — ред.), в подвале, и все это знают — это камера пыток и выбивание показаний… Добили до такого состояния, что человек не может сам передвигаться и практически говорить».

Тюменка подчеркнула, что в таком состоянии Алик Кучашев сейчас находится в ИК-2 в Тюмени. По ее мнению, разбираться в этой истории никто не хочет, поскольку «по этому сфабрикованному уголовному делу и подделанным протоколам со следственного эксперимента нужно заводить уголовные дела на лжепотерпевших, следователей, прокуроров, в том числе и руководителя областного управления МВД, прокурора области, начальника управления Следственного комитета и так далее».

Оксана Елишева уже выходила с одиночным пикетом к скандально известному зданию ОРЧ полиции на улице Тульской Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Корреспонденту «URA.RU» Оксана Елишева сообщила, что 1 марта намерена объявить голодовку в Москве, около администрации президента. «Проблема пыток в Тюмени есть, и люди уже встают на дыбы, — уверена Оксана Елишева. — Люди поедут в Москву рассказывать о беспределе власти правоохранительных органов и бездействии прокуратуры. Страшно становится жить в этом государстве. Пусть в Москве спецслужбы обратят внимание — вспомните, что у нас творилось в ФСБ, сколько трупов было, пока не раскопали это все. Я шокирована таким отношением к человеческой жизни».

48-летнего дворника УК «Русь» Алика Кучашева задержали в качестве подозреваемого в развращении двух школьниц летом 2016 года. Суд вынес приговор в июле 2017 года. Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Защита полагает, что девочки, написавшие заявление, таким образом отомстили дворнику за постоянные замечания.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области на критику активистки ответили, что все доказательства по данному уголовному делу были изучены прокуратурой и судом и признаны законными и достаточными для вынесения обвинительного приговора.