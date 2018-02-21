Для россиян хотят ввести вклады, которые нельзя будет отозвать

13:28 21 февраля 2018 16

Безотзывный депозит может стать первоначальным ипотечным взносом Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Госдуму РФ в марте—апреле планируют внести проект закона о безотзывном вкладе. Об этом заявил председатель Молодежного парламента Мария Воропаева. Информацию об инициативе подтвердил председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, такой вклад позволит легче получать и погашать ипотечные кредиты.

«Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке. Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях», — цитирует RT слова Аксакова.

Безотзывный вклад представляет собой депозит, с которого нельзя частично или полностью снять денежные средства до истечения срока, принятого в договоре. В настоящее время россияне могут закрывать вклады и в любое время. По данным Аксакова, ставка по ипотечному кредиту при наличии первоначального взноса с безотзывного вклада может быть снижена на 1—2%.

В свою очередь, Воропаева указала, что для безотзывного вклада можно будет использовать материнский капитал. «Мы будем настаивать на том, чтобы на такой жилищно-накопительный вклад можно было перечислять средства из семейного материнского капитала. Таким образом, мы позволим приблизить время, когда семья сможет приобрести себе жилье», — отметила она.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на инвестиционном форуме в Сочи заявил, что жителей мегаполисов следует лишить льгот по ипотеке. Деньги, по его мнению, нужно отдать в малонаселенные области страны.