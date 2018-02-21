13:50 21 февраля 2018 8

ООО «Комплекс» было признано распространителем инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени так и не нашли конкретных виновников заражения поголовья свиней африканской чумой (АЧС) в Исетском районе. «Механизм попадания вируса на территорию комплекса в Шорохово выявлен не был», — сообщил главный государственный ветеринарный инспектор области Вадим Шульц. Распространителем инфекционного заболевания было признано предприятие ООО «Комплекс». Как отметил Шульц, в отношении предприятия было проведено три судебных заседания, компания понесла административное наказание.

Как рассказал «URA.RU» директор ООО «Комплекс» Василий Постников, предприятие сегодня находится в крайне бедственном положении. Из 180 работников 138 были уволены по соглашению сторон, и руководитель предприятия не может пояснить, чем теперь занимаются люди, оставшиеся без работы. «Никаких компенсаций, никакой помощи мы не получили. За горло взяли со всех сторон, — сказал Постников, — проверки выясняют, что не был проведен ряд инструктажей», — отметил руководитель ООО «Комплекс». В настоящее время компания рассматривает варианты привлечения заемных средств, чтобы возобновить производство. Ущерб от карантина и эвтаназии скота составил более 150 миллионов рублей.

В настоящее время Тюменская область считается благополучной территорией, свободной от африканской чумы свиней, однако профилактические мероприятия продлятся в Исетском районе до июня — свинина не будет вывозиться из района и ввозиться в него. Также будет ограничен ввоз и вывоз корма для животных.

Напомним, что карантин по АЧС в регионе был объявлен 11 ноября и снят только 11 декабря. В ООО «Комплекс» во время вспышки под уничтожение попало 16 тысяч свиней, еще около 300 животных было подвергнуто эвтаназии в личных подворьях Шорохово. Бюджет Тюменской области выделил 41 млн 880 тысяч рублей, чтобы покрыть ущерб жителям Исетского района от вспышки африканской чумы свиней. ООО «Комплекс», из которого инфекционное заболевание разнеслось по Тюменской области и другим регионам, компенсации не получило.