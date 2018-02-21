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21 февраля 2018
15:29  21 февраля 2018 3

Госдума РФ разрешила Росгвардии охранять губернаторов

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, росгвардия, офицеры росгвардии
Поправки вносятся в закон «О войсках национальной гвардии РФ»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдума РФ в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому сотрудники Росгвардии наделяются полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов России и иных лиц. Ранее этот проект закона внес в нижнюю палату парламента президент Владимир Путин. Поправки вносятся в закон «О войсках национальной гвардии РФ».

Услуги по обеспечению безопасности будут осуществляться на договорной основе, отмечает «Федеральное агентство новостей». Охрана иных лиц будет также осуществляться по договоренности. Официальным представителем президента России во время рассмотрения закона назначался главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Сергей Лебедев. Ранее он сообщал, что сейчас 16 центров в составе Росгвардии в 17 субъектах России уже осуществляют охрану губернаторов, уточнил телеканал 360.

По данным Nation News, назначать охрану губернаторам будет глава государства. Для этого руководитель региона должен обратиться к президенту с обоснованной просьбой. Поправки в закон «О войсках национальной гвардии РФ» вступят в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

В конце января заместитель председателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству Елена Мизулина предложила, чтобы школы охранялись профессионалами из Росгвардии, напоминает «Национальная служба новостей». По ее мнению, сотрудники, обеспечивающие безопасность в учебных заведениях, должны проходить жесткий отбор.

Иван Шестак
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