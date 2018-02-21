19:14 21 февраля 2018 0

Игорь Ракша настаивает на возвращении исторических названий двум улицам города Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Идейному вдохновителю переименования тюменских улиц Игорю Ракше не удалось убедить городскую комиссию по топонимике в необходимости вернуть исторические названия улицам Коммунистическая и Хохрякова. На предварительном заседании было принято решение не присваивать им названия Большая Монастырская и Успенская.

Напомним, ранее депутат гордумы от ЛДПР Игорь Ракша рассказал «URA.RU», что власти Тюмени засекретили предварительное заседание комиссии по топонимике. Тем не менее сегодня на само мероприятие и Игоря Ракшу, и прессу впустили без проблем. Обосновывая необходимость переименования улиц, Ракша назвал революционера Павла Хохрякова шизофреником и убийцей. «Названия улиц пропагандируют образ жизни, это идеология, а пропагандировать шизофрению мы не можем. Переименование не встанет дорого — одна табличка стоит около 500 рублей», — сообщил он. Члены комиссии настаивали на том, что это потребует не только бюджетных затрат, но и отнимет у горожан, прописанных на этих улицах, кучу времени и нервов на переоформление документов. Историк-краевед Александр Петрушин предложил ограничиться установкой табличек и стендов с историческими названиями рядом с действующими.

Игорь Ракша сомневается в профпригодности членов городской комиссии по топонимике Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В качестве финального аргумента против инициативы Ракши администрация привела мнение тюменцев. За переименование улицы Хохрякова в Успенскую выступил только 41 человек, 1513 — против, из которых 1405 подписей предоставили члены регионального отделения политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» («РОТ Фронт»). Вернуть улице Коммунистической историческое название Большая Монастырская предлагала, помимо Игоря Ракши, инициативная группа из 414 человек, а также единоросс, депутат облдумы Александр Крупин. Эту идею поддержали 186 человек, отвергли 1513 человек, из которых 1405 опять же от «РОТ Фронта».

Итог предварительного заседания не устроил Игоря Ракшу. Он обвинил комиссию в фактическом бездействии, так как за все время ее работы не было возвращено ни одного исторического названия тюменских улиц. Он сообщил, что после окончательного решения комиссии по топонимике инициативная группа обратится в суд с иском по этому вопросу.