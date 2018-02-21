На Украине составили график распада России

19:51 21 февраля 2018 0

Большинство политиков Украины развлекаются прогнозами крушения собственной страны Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В течение ближайших 50 лет Российская Федерация распадется на составные части. Такие сроки назвал экс-глава МИДа Украины Владимир Огрызко.

По мнению бывшего чиновника, Россия повторит судьбу СССР. Вынужденная вести гонку вооружений с превосходящим ее Западом сверхдержава провалила соревнование в других сферах — экономической, социальной и политической. Теперь «смутные времена» наступают и для России, ставшей правопреемником Советского Союза, предрек Огрызко в интервью Ukrainian Media Network.

Мрачный прогноз противоречит словам действующего коллеги Огрызко. Как уже сообщало «URA.RU», замминистра по вопросам беженцев на Украине Георгий Тука заявил, что Россия, напротив, может прирасти за счет Херсонской, Одесской, Харьковской, Закарпатской и Николаевской областей, на данный момент входящих в состав Украины.

Собственно украинские политики предпочитают в основном предсказывать распад собственной страны. Помимо Туки, на этом поприще успели отметиться также Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили. «Экономика Украины полностью разрушена, политическая ситуация крайне напряженная, при этом практически отсутствует свобода слова и нет демократии», цитирует «Национальная служба новостей» экс-премьера страны Николая Азарова. И только спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер оптимистично считает, что Украина может стать процветающей державой, пишет «Федеральное агентство новостей».