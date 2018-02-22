Президент Сербии высказался против антироссийских санкций и написал письмо Путину

02:48 22 февраля 2018 0

Александр Вучич попросил Сергея Лаврова передать президенту России благодарственное письмо Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сербия не намерена присоединяться к санкциям Запада в отношении России. Такую позицию выразил президент страны Александр Вучич во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, попросив передать от него Владимиру Путину благодарственное письмо.

«Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации… Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против России и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии», — приводит RT слова Вучича, который также отметил, что из-за этой позиции международное сообщество оказывает на страну большое давление.

Также во время встречи сербский лидер попросил Лаврова передать от него письмо Владимиру Путину. В нем, как пишет Nation News, Александр Вучич поблагодарил российского президента за его вклад в развитие двусторонних отношений между странами и пригласил его в Белград.

В эти дни, как напоминает информагентство, Сергей Лавров находится в Белграде по случаю 180-летия дипломатических отношений между Россией и Сербией.