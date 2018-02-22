03:57 22 февраля 2018 0

Из года в год Россия «проваливается» в индексе восприятия коррупции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2017 году Россия набрала 29 из 100 возможных баллов в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет Transparency International — международная антикоррупционная организация.

Такое же результат у Доминиканской республики, Лаоса, Мексики, Папуа — Новой Гвинеи, Гондураса, Парагвая и Киргизии [многие из них в открытых источниках причисляют к развивающимся государствам — странам третьего мира]. Все они разделили в рейтинге наименее коррумпированных государств с Россией 135-е место из 180.

По словам авторов исследования, РФ уже на протяжении трех лет набирает в индексе 29 баллов, однако ее положение в общем списке ухудшается из года в год: в 2015 году страна оказалась на 119 месте, в 2016 — на 131-м, теперь — на 135-м. Такой результат аналитики объясняют включением в список новых государств и положительной динамикой в других странах. Например, по сравнению с прошлым годом свое положение в индексе улучшили Иран, Украина, Казахстан и Непал.

При этом, как отметил в беседе с РБК директор российского отделения Transparenсy Антон Поминов, набравшие меньше среднего значения страны — 43 балла — это государства, «где отсутствуют сами институты, способные гарантировать безопасность от коррупции».

Transparency, как напоминает агентство, составляет свой индекс на основе исследований международных организаций — Всемирного банка, Freedom House, фонда Bertelsmann и т. д.