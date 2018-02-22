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22 февраля 2018
13:10  22 февраля 2018 7

Сотрудникам ФСБ увеличили зарплаты

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Приказ подписал директор ФСБ России Александр БортниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Заработные платы гражданским сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ повысили на 4%. Соответствующий приказ подписал директор ФСБ России Александр Бортников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с приказом повышенная зарплата будет выплачиваться с начала 2018 года. «Выплачивать с 1 января 2018 года с повышением 1,04 раза должностные оклады гражданскому персоналу органов федеральной службы безопасности, замещающего должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», — указано в документе.

Приказ исполняется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2017 года. В документе уточняется, что размеры заработных плат необходимо округлять до целого рубля в сторону увеличения.

В конце декабря Минфин России впервые раскрыл средние зарплаты работников федеральных государственных органов. В частности публиковались доходы министров. Так, в 2016 году больше всех получил глава минфина Антон Силуанов — 1,7 миллиона рублей в месяц. Однако данные о зарплатах глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента Минфин не указал.

Иван Шестак
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