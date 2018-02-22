Предполагаемый насильник воспитанников челябинского детдома пытался усыновить ребенка

20:35 22 февраля 2018 0

Незадолго до появления уголовного дела мужчина поссорился с директором Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Задержанный по подозрению в изнасилованиях воспитанников челябинского детдома в прошлом пытался усыновить одного из детей. Кроме того, недавно он поругался с директором учреждения из-за плохих условий содержания ребят.

Предполагаемый «дядя Сережа», которому воспитатели якобы отдавали детей, действительно часто бывал в детском доме, но с гуманитарными целями, сообщила RT его гражданская жена. «Сергей отдыхал летом на озере, а три мальчика из этого детдома там побирались — подходили к отдыхающим, просили денег и еды. Вот он их и пожалел, поехал посмотреть, в каких они там условиях живут, а там — ужас. Все неухоженные, полуголодные. И Сергей решил помогать этому детдому. Стал ездить к этим мальчикам», — рассказала женщина. При этом, по ее словам, одного из мальчиков он даже думал усыновить, но в итоге не стал из-за ее возражений.

Незадолго до появления уголовного дела о педофилии мужчина поссорился с директором. «Он даже написал ей претензию. Дело в том, что там несколько детей серьезно заболели, поскольку у них не было теплой одежды. Он написал руководству гневное письмо, в котором потребовал запретить выгонять на улицу детей без теплой одежды, а также запретить ночевки в интернате бывших воспитанников. Там же 20-летние ребята, которые давно уже не живут в интернате, свободно приходили в детдом, ночевали там вместе с маленькими детьми. Там вообще разные слухи ходили», — заявил изданию один из знакомых подозреваемого.

Неделю назад в СМИ появилась информация о том, что бывшие воспитанники интерната после усыновления рассказали шокирующие истории о своем пребывании в детдоме. По их словам, воспитатели сдавали детей на время различным посторонним людям, а одна из них вместе с мужем заставляла детей по ночам участвовать в оргиях. Вскоре следователи подтвердили факт возбуждения уголовного дела, в настоящее время его расследование передано с регионального уровня в Следственный комитет РФ. Пока задержан только один подозреваемый.

Отметим, это уже не первый подобный случай в России. Ранее директору хабаровского интерната было предъявлено обвинение в халатности за то, что она знала о случаях сексуального насилия над своими воспитанниками, но запретила своим сотрудникам обращаться в правоохранительные органы, напоминает Nation News.