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22 февраля 2018
21:32  22 февраля 2018 0

Украинский эксперт похвастался «боевыми ранениями» после драки с российским ведущим. ФОТО

Дмитрию Суворову досталось из-за слов о событиях в ДонбассеФото: Дмитрий Суворов, «Facebook»

Украинский политолог Дмитрий Суворов показал последствия его драки с ведущим Андреем Норкиным. Потасовка произошла во время прямого эфира передачи «Место встречи» на НТВ.

«Очки целые (это главное). Кроме легкой царапины на руке, других повреждений нет. По сути — позже…», — написал Суворов на своей странице в Facebook, приложив фото своей руки с небольшой ссадиной. Большинство подписчиков политолога высказали негативное отношение к случившемуся, подчеркнув, что Суворов за деньги позволяет делать с собой на телевидении практически все, что угодно. «Мне за вас стыдно, Дмитрий! 30 серебряников карман не тянут?»; «Видели-видели. Спасал в первую очередь очки. Но за дело „огребал“»; «Гонорар за съемку успел получить? Теперь мы надеемся Вас увидеть на Донбассе, на переднем крае противостояния. Ждем селфи с передовой!», — написали возмущенные пользователи.

Напомним, конфликт между украинским политологом Дмитрием Суворовым и телеведущим Андреем Норкиным произошел в прямом эфире НТВ. Норкин ударил украинца, когда тот стал требовать доказательств гибели детей в Донбассе.

Дарья Корчак
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