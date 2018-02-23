Крымские курорты снизят цены на отдых

В Крыму ожидается снижение стоимости отдыха, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Он рассказал, за счет чего власти обеспечат падение цен.
Министр объяснил РИА «Новости», что местные фермеры-производители будут напрямую поставлять товары в отели и пансионаты, где отдыхают туристы. Волченко также добавил, что в будущем для этих целей могут быть созданы логистические центры, что также отразится на стоимости отдыха туристов в Крыму. Кроме того, на курортах будет снижена стоимость аренды земли, добавляет RT.
Власти Крыма предложили отложить введение курортного сбора на год — с мая 2018 на май 2019 года. Речь идет о введенном 10-рублевом налоге с туристов. В эксперименте, который решили проводить ежегодно с 1 мая до 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район, пишет «Русская планета».
По итогам 2017 года отель в Крыму признали лучшим местом для отдыха в мире. Позади оказались Эмираты, Доминикана и Италия. Mriya Resort & Spa присудили международную премию World Travel Awards.