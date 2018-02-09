10:44 09 февраля 2018 15

На судей повлияло давление Международного олимпийского комитета, считает депутат Фото: pixabay.com © URA.RU

В Госдуме посчитали решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по недопуску 47 российских спортсменов на олимпиаду в Пхенчхане «беспрецедентно жестким». Депутат Дмитрий Свищев считает, что на судей оказали давление.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил, что «худший сценарий, который можно было представить, воплотился, наши спортсмены не смогут принять участие в Олимпиаде, это, конечно, беспрецедентно жесткое решение». Он считает, что на судей повлияли давление Международного олимпийского комитета (МОК) и последние высказывания президента комитета Томаса Баха, а также президента WADA Оливье Ниггли, сообщает телеканал «Дождь».

Депутат уверен, что у МОК «не будет легкой жизни, так как свою позицию российские спортсмены продолжат отстаивать в гражданских судах, куда будут подавать отдельные иски». Он призывает государство не ослаблять поддержку, чтобы в будущем таких ситуаций не повторялось.

Отметим, 9 февраля стало известно, что СAS отклонил апелляции к Международному олимпийскому комитету 47 российских спортсменов, сообщает «Национальная служба новостей». Отклонены были заявления 32 спортсменов из России, которых МОК не пригласил на Олимпиаду, пишет «Федеральное агентство новостей». Также ответили отказом 15 российским атлетам, которые тоже не получили приглашение, несмотря на то, что ранее CAS вынес положительный вердикт.

Среди тех, кого окончательно не допустили на Олимпиаду после решения Спортивного арбитражного суда, оказались 14 спортсменов и два тренера с Урала. Это Евгения Захарова — шорт-трек (Свердловская область), Сергей Устюгов — лыжный спорт (ХМАО), Антон Шипулин — биатлон (Свердловская область), Евгений Гараничев — биатлон (Пермский край), Ирина Услугина — биатлон (Пермский край), Алексей Волков — биатлон (ХМАО), Юлия Скокова — конькобежный спорт (Свердловская область), Глеб Ретивых — лыжный спорт (Пермский край), Алексей Береглазов — хоккей (Челябинская область), Валерий Ничушкин — хоккей (Челябинская область), Евгений Белов — лыжные гонки (Свердловская область), Евгения Шаповалова — лыжные гонки (Свердловская область), Ольга Фаткулина — конькобежный спорт (Челябинская область), Татьяна Иванова — санный спорт (Пермский край), Альберт Демченко — тренер по санному спорту (Пермский край) и Сергей Чудинов — тренер по скелетону (Пермский край).