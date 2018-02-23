11:11 23 февраля 2018 11

Боксер ждет встречи с фанатами ФОТО: Майк Тайсон, Instagram

Легенда мирового бокса Майк Тайсон накануне приезда на Урал записал обращение к екатеринбуржцам. «Король нокаутов» рассказал о своих чувствах перед встречей с поклонниками.

В коротком ролике американский боксер говорит: «Я Тайсон, я еду в Екатеринбург, где встречусь с фанатами. И я по-настоящему взволнован!» «Железный Майк» посетит Екатеринбург и Челябинск в предстоящие выходные, 24—25 февраля. На встрече любой желающий сможет пожать руку легендарному Тайсону. Помимо него, уральцы смогут увидеть еще двух великих спортсменов — российского боксера Константина Цзю и бойца ММА по прозвищу «Последний Император» Федора Емельяненко. Все они приедут по приглашению «Русской медной компании» Игоря Алтушкина.

Помимо многочисленных чемпионских титулов, 51-летний Майк Тайсон — обладатель рекордов Книги Гиннеса «за наибольшее количество самых быстрых нокаутов» и как некогда «самый молодой чемпион мира в тяжелом весе». В 1982 году стал олимпийским чемпионом среди юниоров в первом тяжелом весе.