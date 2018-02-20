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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:09  20 февраля 2018 1

Стало известно, когда и где любой уралец сможет пожать руку Майку Тайсону. Все благодаря Putin Team

Турнир по профессиональному боксу Ратиборец в Нижнем Тагиле, бой, бокс, бивол дмитрий, поединок, берридж роберт
На Урал приезжают легендарные боксерыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В предстоящие выходные уральцы смогут увидеть сразу несколько великих спортсменов. Легендарный американский боксер Майк Тайсон, знаменитый российский боксер Константин Цзю и боец ММА по прозвищу «Последний Император» Федор Емельяненко приедут по приглашению Русской медной компании Игоря Алтушкина. Сегодня стала известна полная программа визита почетных гостей.

Как сообщают организаторы, Майк Тайсон прилетит в Челябинск 23 февраля. На следующий день боксер отправится в Коркино, где примет участие в церемонии закладки «первого камня» будущего Физкультурно-оздоровительного комплекса. Затем «железный Майк» проведет мастер-класс, а вечером отправится в СК «Трактор» на «Бои в клетке». После турнира организаторы запланировали пресс-конференцию и автограф-сессию.

В воскресенье, 25 февраля, Майк Тайсон прилетит в Екатеринбург. В блоке «Б» Дворца игровых видов спорта в 13.00 состоится открытый мастер-класс, где Тайсон выступит в качестве тренера и поделится своим опытом со всем желающими. Вместе с Тайсоном в качестве наставника выступит чемпион мира по версиям WBC/WBA/IBF, боксер из Свердловской области — Константин Цзю. Он, как и Майк Тайсон, входит в Международный зал боксерской славы.

Сразу после мастер-класса легендарные боксеры посетят Академию единоборств РМК, а затем Майк Тайсон проведет пресс-конференцию в историческом парке «Россия — моя история».

Два крупнейших международных турнира по профессиональному боксу и смешанным единоборствам пройдут в Уральском регионе. Их организатором выступает компания «РМК Боксинг Промоушен», действующая в рамках поддержки движения Putin Team. В связи с этим вечером 25 февраля Майк Тайсон и Константин Цзю приедут в КРК «Уралец» на бой россиянина Сергея Харитонова и американца Джоуи Бельтрана в рамках турнира Russian Cagefighting Championship. Кроме того, в качестве гостя на боях будет присутствовать еще один легендарный боец — Федор Емельяненко.

Татьяна Ларина
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