Кадыров проклял Сталина «во веки веков»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в День защитника Отечества вспомнил врагов Чечни. К ним он отнес и генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина.
В своем телеграм-канале Кадыров назвал Сталина «тираном» и «кровавым злодеем». Глава республики пояснил, что в тысячелетней истории разные страны много раз пытались захватить Чечню, но «ни одна из этих войн не идёт ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа. В мире немного случаев, когда в течение суток снимали с родных мест и отправляли на верную смерть, на постепенно вымирали целые народы, — отметил Кадыров. — Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал», — описал чеченский лидер ужасы сталинских репрессий.
Два года назад, 23 февраля 2016-го, в день памяти жертв депортации, Кадыров уже проклинал Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за расправу над чеченским народом. «Да будут они оба прокляты во веки веков!» — писал чеченский лидер в Instagram, напоминает «Федеральное агентство новостей».
Ранее самого Кадырова со Сталиным сравнил кандидат в президенты России Ксения Собчак. Телеведущая упрекнула чеченского лидера в стремлении продемонстрировать всем «показное процветание» в стране. Кадыров пожелал президенту РФ Владимиру Путину всю жизнь править Россией и поблагодарил главу государства за все, что тот сделал для Чечни.