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23 февраля 2018
12:53  23 февраля 2018 52

Кадыров проклял Сталина «во веки веков»

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Кадыров не устает проклинать генералиссимусаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Чеченский лидер Рамзан Кадыров в День защитника Отечества вспомнил врагов Чечни. К ним он отнес и генералиссимуса Советского Союза Иосифа Сталина.

В своем телеграм-канале Кадыров назвал Сталина «тираном» и «кровавым злодеем». Глава республики пояснил, что в тысячелетней истории разные страны много раз пытались захватить Чечню, но «ни одна из этих войн не идёт ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа. В мире немного случаев, когда в течение суток снимали с родных мест и отправляли на верную смерть, на постепенно вымирали целые народы, — отметил Кадыров. — Двадцать третьего февраля 1944 года Сталин это сделал», — описал чеченский лидер ужасы сталинских репрессий.

Два года назад, 23 февраля 2016-го, в день памяти жертв депортации, Кадыров уже проклинал Иосифа Сталина и Лаврентия Берию за расправу над чеченским народом. «Да будут они оба прокляты во веки веков!» — писал чеченский лидер в Instagram, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ранее самого Кадырова со Сталиным сравнил кандидат в президенты России Ксения Собчак. Телеведущая упрекнула чеченского лидера в стремлении продемонстрировать всем «показное процветание» в стране. Кадыров пожелал президенту РФ Владимиру Путину всю жизнь править Россией и поблагодарил главу государства за все, что тот сделал для Чечни.

Наталья Михалева
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