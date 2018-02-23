Выплаты за первого ребенка не будут облагаться НДФЛ

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому отменяется подоходный налог (НДФЛ) с ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Решение было принято на заседании кабинета министров.
Отмена НДФЛ позволит материально поддержать семьи, имеющие детей. В скором времени закон будет внесен в Госдуму, пишет Life.ru. Добавим, что выплаты пособий начались с 1 января 2018 года. Их средний размер в 2018 году составит 10,5 тыс рублей, в 2019 году — 10,8 тыс рублей, в 2020 году — 11,1 тыс рублей. Рассчитывать на эти средства могут семьи, подушевой доход которых составляет не более полутора региональных прожиточных минимумов.
Ранее президент России Владимир Путин предложил ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми. Речь идет о рефинансировании ставок по ипотеке, а также продлении программы материнского капитала до 2021 года.