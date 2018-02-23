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23 февраля 2018
13:38  23 февраля 2018 6

Выплаты за первого ребенка не будут облагаться НДФЛ

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, беременная женщина, беременность, живот беременной, в ожидании ребенка, пособие по беременности, Декрет
Законопроект одобрен правительством РФФото: depositphotos.com © URA.RU
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Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому отменяется подоходный налог (НДФЛ) с ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Решение было принято на заседании кабинета министров.

Отмена НДФЛ позволит материально поддержать семьи, имеющие детей. В скором времени закон будет внесен в Госдуму, пишет Life.ru. Добавим, что выплаты пособий начались с 1 января 2018 года. Их средний размер в 2018 году составит 10,5 тыс рублей, в 2019 году — 10,8 тыс рублей, в 2020 году — 11,1 тыс рублей. Рассчитывать на эти средства могут семьи, подушевой доход которых составляет не более полутора региональных прожиточных минимумов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми. Речь идет о рефинансировании ставок по ипотеке, а также продлении программы материнского капитала до 2021 года.

Екатерина Бойбородина
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