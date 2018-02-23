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23 февраля 2018
16:39  23 февраля 2018 28

Юморист Шифрин заступился за Серебрякова, назвавшего россиян хамами

Актер решил поддержать коллегуФото: с личной страницы Ефима Шифрина в «Инстаграме»

Артист Ефим Шифрин поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова, который назвал хамство и грубость национальной идеей России. «Леша Серебряков — ум, честь и совесть нашего, местами безмозглого, бесчестного и довольно бессовестного времени», — написал он в Instagram.

«Правда может быть угловатой, особенно когда усталость и запальчивость диктуют резкие и ранящие формулировки. Но и рисовать овалы в возрасте, когда лукавить или лгать стыдно, ему тоже уже незачем», — пояснил Ефим Шифрин.

Как писало «URA.RU», ранее переехавший в Канаду актер Алексей Серебряков в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что национальная идея россиян заключается в силе, наглости и хамстве. Эти слова вызвали большой резонанс в обществе. Так, режиссер Владимир Бортко отметил, что когда Серебряков снимался в его фильмах с патриотичным содержанием, то подобных идей не озвучивал, передает RT.

При этом скандальное заявление поддержал актер Алексей Панин, добавивший, что «эту страну надо любить на расстоянии», напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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