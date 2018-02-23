Юморист Шифрин заступился за Серебрякова, назвавшего россиян хамами

Артист Ефим Шифрин поддержал своего коллегу Алексея Серебрякова, который назвал хамство и грубость национальной идеей России. «Леша Серебряков — ум, честь и совесть нашего, местами безмозглого, бесчестного и довольно бессовестного времени», — написал он в Instagram.
«Правда может быть угловатой, особенно когда усталость и запальчивость диктуют резкие и ранящие формулировки. Но и рисовать овалы в возрасте, когда лукавить или лгать стыдно, ему тоже уже незачем», — пояснил Ефим Шифрин.
Как писало «URA.RU», ранее переехавший в Канаду актер Алексей Серебряков в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что национальная идея россиян заключается в силе, наглости и хамстве. Эти слова вызвали большой резонанс в обществе. Так, режиссер Владимир Бортко отметил, что когда Серебряков снимался в его фильмах с патриотичным содержанием, то подобных идей не озвучивал, передает RT.
При этом скандальное заявление поддержал актер Алексей Панин, добавивший, что «эту страну надо любить на расстоянии», напоминает «Федеральное агентство новостей».