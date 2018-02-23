Депутата Госдумы обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам: «Мне очень лестно»

18:08 23 февраля 2018 6

Слуцкий уже ответил на обвинения Фото: lslutsky.ru

Руководителя комитета Госдумы по международной политике, депутата от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах к работающим в нижней палате журналисткам. В эфире телеканала «Дождь» думский корреспондент Елизавета Антонова во время интервью с лидером партии Владимиром Жириновским пожаловалась на поведение депутата.

Позже на сайте телеканала появилась заметка от трех анонимных журналисток, которые также заявили о домогательствах Слуцкого. Так, продюсер одного из телеканалов сообщила, что Слуцкий приставал к ней, когда она приглашала его в эфир, пишут «Ведомости». По словам другой журналистки, депутат домогался ее в 2017 году в своем кабинете, когда она пришла к нему, чтобы задать вопросы о его работе. Третья женщина не стала рассказывать о домогательствах из-за страха потерять работу в Думе.

Сам Леонид Слуцкий уже прокомментировал ситуацию. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна (американский кинопродюсер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах. — прим.ред.) в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», — отметил он. Слуцкий подчеркнул, что тесно работает с журналистками парламентского пула. По его словам, когда невозможно придраться по существу работы, начинают придумывать подобные поводы.

Отметим, ранее подобные обвинения нанесли значительный урон репутации западных политиков. Так, осенью 2017 года министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку после заявления журналистки Джулии Хартли-Брюер о том, что 15 лет назад политик пытался положить руку ей на колено. При этом та даже не выдвигала обвинений, а просто рассказала коллегам о случившемся. В США во время президентской гонки Дональду Трампу пришлось оправдываться за неподобающее поведение, напоминает RT.