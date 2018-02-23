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24 февраля 2018
23 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:29  23 февраля 2018 3

Верховную Раду призвали переименовать из-за «советского наследия»

Украина. Киев. Рада. внутренние войска снимаются. , полиция, оцепление, верховная рада, милиция
Изначально ее название переводилось как «Верховный совет»Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

На Украине предложили переименовать Верховную Раду. С инициативой выступил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, отметив, что в переводе на русский язык «рада» означает «совет».

Он подчеркнул, что название «Верховная Рада» появилось во времена СССР и изначально переводилось как «Верховный совет». В 1991 году была провозглашена независимость Украины и термин «Верховная Рада» стал самостоятельным и официальным, сохранив при этом свои советские корни, пишет Nation News. Вятрович считает, что таким образом в названии кроется «советское наследие».

Тем временем другие эксперты подчеркивают, что имеет значение не название, а работа Верховной Рады. «Важно не то, как это все называется, а какие законы принимаются. А законы в последнее время Верховная рада принимает, на мой взгляд, направленные против интересов Украины и ее населения. Поэтому будет ли она именоваться Национальной радой или что они там еще придумают — какое это имеет значение?», — пояснил RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Игорь Чукреев
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