Бобслеистка Сергеева, пойманная на допинге, покинула Олимпийскую деревню

07:03 24 февраля 2018 0

В крови спортсменки был найден триметазадин Фото: Федерация бобслея России, ВКонтакте

Российская бобслеистка Надежда Сергеева, уличенная в употреблении запрещенных препаратов, отказалась от вскрытия допинг-пробы В на Олимпиаде в Пхечхане. Как сообщили представители Федерации бобслея России, спортсменка уже покинула Олимпийскую деревню.

Дело Сергеевой уже передано в CAS. «Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) получила уведомление от выездной панели CAS о получении заявления от МОК относительно предполагаемого нарушения антидопинговых правил одним из спортсменов, — приводит „Газета.ру“ сообщение IBSF. — Дальнейшие комментарии последуют после решения CAS».

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Данный препарат был включен в список запрещенных в 2014 году. Прием этого вещества позволяет поддерживать энергетический метаболизм сердца. На соревновании двоек в Пхенчхане пара Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой показала 12-й результат

Напомним, это уже не первый допинговый скандал с участием россиян на Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее CAS лишил бронзы керлингиста Александра Крушельницкого. Как писало «URA.RU», атлет не стал оспаривать решение арбитража.