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24 февраля 2018
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Главные новости Москвы
07:03  24 февраля 2018 0

Бобслеистка Сергеева, пойманная на допинге, покинула Олимпийскую деревню

В крови спортсменки был найден триметазадинФото: Федерация бобслея России, ВКонтакте
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Российская бобслеистка Надежда Сергеева, уличенная в употреблении запрещенных препаратов, отказалась от вскрытия допинг-пробы В на Олимпиаде в Пхечхане. Как сообщили представители Федерации бобслея России, спортсменка уже покинула Олимпийскую деревню.

Дело Сергеевой уже передано в CAS. «Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) получила уведомление от выездной панели CAS о получении заявления от МОК относительно предполагаемого нарушения антидопинговых правил одним из спортсменов, — приводит „Газета.ру“ сообщение IBSF. — Дальнейшие комментарии последуют после решения CAS».

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Данный препарат был включен в список запрещенных в 2014 году. Прием этого вещества позволяет поддерживать энергетический метаболизм сердца. На соревновании двоек в Пхенчхане пара Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой показала 12-й результат

Напомним, это уже не первый допинговый скандал с участием россиян на Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее CAS лишил бронзы керлингиста Александра Крушельницкого. Как писало «URA.RU», атлет не стал оспаривать решение арбитража.

Евгений Александров
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