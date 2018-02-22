Российских керлингистов лишили бронзовых медалей Олимпиады

16:06 22 февраля 2018 8

Брызгалова и Крушельницкий заняли третье место в дабл-миксте Фото: Александр Крушельницкий, «Инстаграм»

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого и лишил их бронзовых медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Такое решение было принято из-за нарушения Крушельницким антидопинговых правил.

В пресс-релизе комиссии Спортивного арбитражного суда отмечается, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Результаты Брызгаловой и Крушельницкого, которые заняли третье место в дабл-миксте, аннулируются. Дальнейшими разбирательствами будет заниматься Всемирная федерация керлинга, которая совместно с МОК примет решение о передаче медалей другим спортсменам.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде, потому что суд «в любом случае» лишил бы керлингистов медалей. Сам Крушельницкий заявил, что «никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг».