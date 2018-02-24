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Главные новости Тюменской области
08:20  24 февраля 2018 0

Американцы объявили бойкот тюменскому этапу Кубка мира

Областной центр зимних видов спорта
Соревнования по биатлону в Тюмени пройдут без американцевФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Федерация биатлона США решила бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта. Американские спортивные чиновники заявили, что считают недопустимым решение Международного союза биатлонистов (IBU) провести соревнования в российском городе.

«Недавнее решение IBU о сохранении этапа Кубка мира в Тюмени совершенно неприемлемо. В поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности мы не можем участвовать в этих соревнованиях», — цитирует РИА «Новости» заявление американской федерации биатлона.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта остановить подготовку к международным соревнованиям в России из-за допинг-скандала. Несмотря на это, IBU сохранил тюменский этап Кубка мира по биатлону. 19 февраля серебряный призер Олимпиады-2018, шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон, призвал спортсменов к бойкоту гонки.

Виктор Дорофеев
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