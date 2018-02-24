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24 февраля 2018
23 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:35  24 февраля 2018 0

Пушков прокомментировал избиение украинца на НТВ. «У каждого шоу должны быть пределы»

Пресс-конференция Алексея Пушкова. Москва, пушков алексей
Пушков: «У каждого шоу должны быть пределы»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков назвал «беспределом» драку между украинским политологом Дмитрием Суворовым и ведущим Андреем Норкиным в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ. Российский политик прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter.

«По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — цитирует Пушкова RT.

Конфликт между Суворовым и Норкиным произошел в эфире НТВ после того, как украинец стал требовать доказательств гибели детей в Донбассе. После стычки политолог на своей странице в Facebook рассказал о последствиях драки: «Очки целые (это главное). Кроме легкой царапины на руке, других повреждений нет».

Виктор Дорофеев
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