08:35 24 февраля 2018 0

Пушков: «У каждого шоу должны быть пределы» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков назвал «беспределом» драку между украинским политологом Дмитрием Суворовым и ведущим Андреем Норкиным в прямом эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ. Российский политик прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter.

«По поводу драки в эфире НТВ: зачем упорно и неустанно приглашать на дебаты укро-радикалов? Выяснить истину? С ними не выяснить. Сблизить позиции? С ними не сблизить. Ради шоу? Но у каждого шоу должны быть пределы. Иначе неизбежно выходит беспредел. Что и вышло», — цитирует Пушкова RT.

Конфликт между Суворовым и Норкиным произошел в эфире НТВ после того, как украинец стал требовать доказательств гибели детей в Донбассе. После стычки политолог на своей странице в Facebook рассказал о последствиях драки: «Очки целые (это главное). Кроме легкой царапины на руке, других повреждений нет».