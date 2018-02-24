11:38 24 февраля 2018 10

В группе Дятлова мог быть еще один турист, о котором ничего неизвестно? Фото: архив музея Кунцевича

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев рассказал «URA.RU», что обнаружил свидетельства о десятом трупе, найденном на месте гибели группы Дятлова. Дегтерев рассмотрел руку неизвестного человека на одной из фотографий, сделанных поисковиками. С момента трагедии, случившейся в 1959 году, было известно только о девяти погибших.

«Тело обнаружили, отметили снятой лыжей и сделали (по крайней мере) три фотографии. На фотографиях из сугроба торчит человеческая рука. Видны и занесенные снегом фрагменты одежды. Больше упоминаний об этом трупе нигде нет. Он не фигурирует в уголовном деле. Акта его вскрытия также нигде нет. … На одном экземпляре фото даже есть подпись (лабаз). Но на руку, торчащую из-под снега, никто внимания не обратил. Значит, десятый труп не был идентифицирован», — считает Дегтерев.

Исследователь предложил два варианта того, кем был десятый человек. По первой версии, это был еще один участник похода, о котором нет никаких воспоминаний. По второй версии, это один из напавших на группу Дятлова.

«Возможно, это один из нападавших. Это в том случае, если они нападали группой. Если это был один человек, то он обладал невероятной силой и навыками охотника. Однако и это не спасло его от смерти. То, что рука его обнажена, возможно, доказывает тот факт, что одежда его была разорвана при нападении. Получив рану, он спустился вниз к лабазу. Там была одежда, аптечка и еда. Однако неизвестный человек умер у самого лабаза. Снег надежно укрыл тело. Обнаружили его только сами поисковики», — предположил Дегтерев.

1/4 На этой фотографии исследователь рассмотрел руку десятого погибшего Фото: из архива Валентина Дегтерева

Конспиролог также указал на «интересную телефонограмму», в которой руководитель поисковиков докладывал о найденном теплом свитере производства КНР и солдатской обмотке из шинельного сукна. «Характерно, что таких вещей ни у кого не было в группе. Так, может, эта обмотка была от десятого члена группы? Или её оставил нападавший?» — задался вопросом исследователь.

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала. Вскоре на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четверых обнаружили под снегом лишь через два месяца. У погибших были переломаны ребра, а у одного была вмятина на черепе. Причина случившегося до сих пор неизвестна. В середине февраля исследователи гибели группы Дятлова, в том числе Дегтерев, приняли участие в съемках телепрограммы «На самом деле» на «Первом канале», посвященной таинственной трагедии.